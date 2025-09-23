Церковь / Новости епархии

Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища почтили память архимандрита Елевферия

Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища почтили память архимандрита Елевферия, посетив место его упокоения в Богом зданных пещерах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

Перед входом настоятель храма иерей Сергий и духовные чада отца Елевферия совершили заупокойную литию.



Участники выразили сердечную благодарность митрополиту Матфею и иеромонаху Прохору (Андрейчуку) за возможность совершить молитву на месте упокоения батюшки Елевферия.



Архимандрит Елевферий, в миру Иван Константинович Попов, родился 26 декабря 1942 года в деревне Стрелица Смоленской области.

В 1962 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1966 году в городе Смоленске Ивана Попова рукоположили во диакона. В 1969 году поступил в Ленинградскую духовную академию и был рукоположен в священники в Троице-Сергиевой лавре митрополитом Никодимом (Ротовым).



В 1972 году батюшка оканчивает академию и служит на различных приходах Ленинградской епархии. В это время происходит знакомство батюшки с отцом Иоанном (Крестьянкиным). А 16 апреля 1978 года протоиерей Иоанн Попов принимает в Псково-Печерском монастыре монашеский постриг с именем Елевферий. В обители батюшка нес клиросное послушание, иногда замещая регента. Одно время был благочинным монастыря.



Скончался отец Елевферий 9 октября 2024 года, в день памяти апостола любви – апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также в день памяти Святейшего Патриарха Тихона, единственный престол, посвященный которому в Пскове расположен именно в храме Успения с Полонища.