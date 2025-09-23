Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Духовный путь Земли Великолукской»

Продолжается приём заявок для участия в научно-практической конференции «Духовный путь Земли Великолукской», посвященной 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.
Научно-практическая конференция проводится по благословению временно управляющего Великолукской и Невельской епархией митрополита Псковского и Порховского Матфея в рамках регионального этапа XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений.
Организаторы конференции:
Напомним, конференция состоится в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского 20 ноября.
Заявки принимаются о 6 ноября. Подробности участия можно узнать по ссылке.