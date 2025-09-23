Церковь / Новости епархии

В Печорах готовятся к установке обновленного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершается ключевой этап реставрации — специалисты готовятся к установке обновленного иконостаса. Работы в основном объеме храма, построенного в 1817 году, уже завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram

На данный момент полностью отреставрированы интерьеры и приведена в порядок настенная живопись. В настоящее время мастера приступают к разборке строительных лесов.

Храм, относящийся по своей архитектуре к стилю провинциального барокко с элементами классицизма, был построен в 1817 году и реставрируется впервые за свою историю. Особое внимание было уделено живописи, созданной в советский период. Росписи в четверике, на куполе, гранях восьмерика, столбах и в верхней части стен были выполнены масляными красками художниками С. П. Ивановым и Ю. В. Павловским с 1965 по 1969 годы «по образцам древнерусской живописи». Об этом свидетельствует памятная надпись на одном из столбов храма.

В алтарной части, за исключением свода над престолом, где сохранилась часть композиции «Троица» высокохудожественного академического письма, живопись выполнена в том же стиле.

Работы по восстановлению красочного слоя проводила команда псковских иконописцев под руководством Александра Кетросана.

Параллельно с внутренними работами на территории храма завершается благоустройство.