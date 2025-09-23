←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей обсудил в Петербурге проекты в сфере туризма и паломничества

24.10.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие во встрече, посвященной развитию совместных проектов в сфере туризма и паломничества, которая прошла в резиденции губернатора Санкт-Петербурга 23 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Во встрече также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов; викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва; наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин; настоятельница Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего ставропигиального женского монастыря игумения Маргарита (Феоктистова).

Глава города поблагодарил иерархов за внимание к Северной столице России и за поддержку в делах, которые помогают укреплять духовные и нравственные основы общества.

«Сегодня Санкт‑Петербург становится центром сотрудничества Русской православной церкви и государства. Оно имеет особую важность для страны, служит импульсом развития регионов. По словам нашего президента, сегодня особенно важно объединять усилия государства и традиционных религий», – сказал Александр Беглов.

Владыка Матфей, возглавляющий комиссию РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь, назвал Санкт‑Петербург одним из самых развитых городов страны в сфере гостеприимства и отметил: «Туризм и паломничество сейчас развиваются. В Санкт‑Петербурге очень много святынь и достопримечательностей, как светских, так и религиозных. Я думаю, что руководство города предпринимает верные шаги, пытаясь консолидировать вокруг региона всех, кто заинтересован в развитии этой отрасли».

Глава города отметил важность дальнейшего развития совместных с РПЦ программ событийного туризма и паломничества. Примером такой работы он назвал мероприятия в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святителю Тихону посвящены построенные при поддержке правительства Петербурга четыре храма. Выставку «Путь во служении» в музейном пространстве «Россия – моя история», посвящённую жизненному пути патриарха, посетили около 70 тысяч человек. Совместно с епархией город готовил экскурсоводов по специальным маршрутам памяти святителя Тихона.

Другой пример эффективного партнёрства – подготовка к 600-й годовщине первого монашеского поселения на Соловецких островах. В его рамках организован специальный маршрут «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого». Правительство Петербурга ежегодно поддерживает общественные организации в проектах, посвящённых Соловецкому монастырю. На островах проходят практику студенты из Северной столицы, туда приезжают петербургские школьники.

Также участники встречи обсудили новый всероссийский проект «Великий Русский Северный Путь – духовно-культурный маршрут XXI века», который охватит 12 регионов. Город на Неве станет его отправной точкой. Петербургский участок маршрута «Путь под сенью апостола Петра» объединит духовные, культурные и исторические центры города и Ленинградской области. В ходе встречи Александр Беглов сообщил, что Петербург подаст единую заявку на оформление для проекта статуса Национального туристского маршрута.

«Уверен, что развитие всех этих направлений станет новым этапом сотрудничества церкви и города. Мы видим, как вера, культура и история могут работать на благо общества. Сегодня они имеют решающее значение для укрепления единства народа, духовных ориентиров для новых поколений. Петербург всегда был хранителем традиций, центром культуры. Так было три века назад – и так остаётся сегодня», – подытожил губернатор Александр Беглов.
Источник: Псковская Лента Новостей
