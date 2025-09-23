Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей обсудил в Петербурге проекты в сфере туризма и паломничества

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие во встрече, посвященной развитию совместных проектов в сфере туризма и паломничества, которая прошла в резиденции губернатора Санкт-Петербурга 23 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Во встрече также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов; викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва; наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин; настоятельница Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего ставропигиального женского монастыря игумения Маргарита (Феоктистова).

Глава города поблагодарил иерархов за внимание к Северной столице России и за поддержку в делах, которые помогают укреплять духовные и нравственные основы общества.

«Сегодня Санкт‑Петербург становится центром сотрудничества Русской православной церкви и государства. Оно имеет особую важность для страны, служит импульсом развития регионов. По словам нашего президента, сегодня особенно важно объединять усилия государства и традиционных религий», – сказал Александр Беглов.

Владыка Матфей, возглавляющий комиссию РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь, назвал Санкт‑Петербург одним из самых развитых городов страны в сфере гостеприимства и отметил: «Туризм и паломничество сейчас развиваются. В Санкт‑Петербурге очень много святынь и достопримечательностей, как светских, так и религиозных. Я думаю, что руководство города предпринимает верные шаги, пытаясь консолидировать вокруг региона всех, кто заинтересован в развитии этой отрасли».

Глава города отметил важность дальнейшего развития совместных с РПЦ программ событийного туризма и паломничества. Примером такой работы он назвал мероприятия в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святителю Тихону посвящены построенные при поддержке правительства Петербурга четыре храма. Выставку «Путь во служении» в музейном пространстве «Россия – моя история», посвящённую жизненному пути патриарха, посетили около 70 тысяч человек. Совместно с епархией город готовил экскурсоводов по специальным маршрутам памяти святителя Тихона.

Другой пример эффективного партнёрства – подготовка к 600-й годовщине первого монашеского поселения на Соловецких островах. В его рамках организован специальный маршрут «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого». Правительство Петербурга ежегодно поддерживает общественные организации в проектах, посвящённых Соловецкому монастырю. На островах проходят практику студенты из Северной столицы, туда приезжают петербургские школьники.

Также участники встречи обсудили новый всероссийский проект «Великий Русский Северный Путь – духовно-культурный маршрут XXI века», который охватит 12 регионов. Город на Неве станет его отправной точкой. Петербургский участок маршрута «Путь под сенью апостола Петра» объединит духовные, культурные и исторические центры города и Ленинградской области. В ходе встречи Александр Беглов сообщил, что Петербург подаст единую заявку на оформление для проекта статуса Национального туристского маршрута.