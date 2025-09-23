Церковь / Новости епархии

Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерской обители на 86-м году жизни скончался игумен Роман (Загребнев), сообщается в Telegram-канале монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

В прошлом настоятель храма святителя Николая деревни Заянье Плюсского района. В 2017 году отец Роман был запрещен в священнослужении по причине совершения раскольнических действий.

«Несколько дней назад батюшка в очень слабом состоянии был доставлен в областную больницу. При посещении нашими священниками игумен Роман принес покаяние в содеянном и письменно обратился с прошением к правящему архиерею о принятии его в клир и зачислении в братию Псково-Печерского монастыря. Учитывая искреннее раскаяние, он был разрешен в священнослужении и определен в обитель. Ещё через несколько дней, причастившись Святых Христовых Таин, отец Роман скончался», - отметили в обители.

Отмечается, что хронические заболевания, которые истощали здоровье отца Романа в последние годы, повлияли на его скоропостижный уход из жизни.

«Воздадим благодарение Богу за Его человеколюбие к согрешающему роду человеческому. Помолимся об упокоении новопреставленного раба Божьего игумена Романа. Вечная память!» - добавили в монастыре.