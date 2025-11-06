Церковь / Новости епархии

Матушку Веру Адельгейм почтят завтра в храме Жен-Мироносиц в Пскове

Память вдовы отца Павла Адельгейма Веры будут чтить в храме святых Жен-Мироносиц в Пскове 9 ноября, сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Виктор Яковлев / «ВКонтакте»

В 9:00 состоится Божественная литургия. После, около 11:00, пройдет панихида на могиле отца Павла и матушки Веры Адельгейм.

«Будем молитвенно рады видеть всех, кому дорога память о них. Или просто помолитесь об упокоении и Вечной памяти батюшки и матушки - там, где Вы по воле Божией окажетесь», - сообщили в храме.

Напомним, матушка Вера Адельгейм скончалась в Пскове 9 ноября 2024 года.

Вера Адельгейм - жена псковского священника Павла Адельгейма. Отец Павел, еще при жизни почитаемый в христианском мире как исповедник веры (т.е. за веру пострадавший), убит в своем доме 5 августа 2013 года - через четыре дня после своего 75-летия. Убийца признан психически ненормальным.