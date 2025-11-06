Церковь / Новости епархии

Заседание оргкомитета Международных Рождественских чтений состоялось в Пскове

Заседание организационного комитета регионального этапа Рождественских чтений состоялось в Псковской епархии 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

В Архиерейском корпусе Псковского епархиального управления под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея состоялось заседание организационного комитета регионального этапа XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

В состав организационного комитета также вошли: первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, министр культуры Псковской области Илианна Петрова, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, ректор Псково-Печерской духовной семинарии иеромонах Прохор (Андрейчук), врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела по больничному служению иерей Евгений Ковалев, руководитель отдела по молодёжному служению иерей Тигрий Агаджанян, руководитель информационной службы диакон Лев Савинов, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова, начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО по Псковской области Мария Лисенкова, представители педагогического сообщества региона и муниципальной власти.

В ходе работы заседания организационного комитета были рассмотрены вопросы проведения пленарного заседания и тематических секций регионального этапа Рождественских чтений, а также сферы взаимодействия светских и епархиальных структур в рамках подготовки проведения чтений в Псковской епархии.