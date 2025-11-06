Церковь / Новости епархии

Кареты и помещения скорой помощи освятили в Порхове

Благочинный Порховского округа, настоятель собора святителя Николая города Порхова иерей Виктор Шелухов в сослужении с клириком Никольского собора иереем Константином Кузнецовым совершил чин освящения новых помещений службы неотложной медицинской помощи Порховского муниципального округа, которые находятся в здании районной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской епархии

Также он освятил кареты скорой помощи.

Отец Виктор пожелал сотрудникам скорой помощи продолжать с Божией помощью служить во имя спасения и облегчения страданий людей, нуждающихся в заботе.