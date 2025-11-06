Церковь / Новости епархии

Социально-ориентированный предприниматель Артур Ханагян помогает восстанавливать храм в локнянской деревне

Более десяти лет силами прихожан идёт возрождение Храма Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского в деревне Заклюка Локнянского муниципального округа. Активное участие в восстановлении принимает индивидуальный предприниматель, член Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Артур Ханагян.

Данная церковь была возведена в 1767 году. В данном храме во имя святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского 27 апреля 1778 года обвенчались полковник русских войск времен Ответственной войны 1812 года Михаил Голенищев-Кутузов и Екатерина Бибикова.

Отмечается, что храм сильно пострадал во время боёв в Великую Отечественную войну и затем, после нескольких пожаров, пришёл в полный упадок.

В 2017 году Никольскому храму в селе Никольском (Заклюке) исполнилось 250 лет. На основании указа преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского от 8 мая 2017 года №41, в соответствии с решением Епархиального совета Великолукской епархии от 1 мая 2017 года, храму святителя Николая в деревне Никольском (Заклюке) присвоен статус архиерейского подворья. С этого момента начались работы по восстановлению здания.

«Кто-то приезжал на уборку территории, кто-то занялся отделочными - штукатурными, малярными работами. Так, как принято на Руси: всем миром храм понемногу восстанавливается. Узнав об этом, индивидуальный предприниматель, занимающийся дорожно- строительными работами, член Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Артур Ханагян, решил внести свою лепту в восстановлении храма. Являясь патриотом нашей страны, крещёным христианином и социально ответственным бизнесменом, Артур Сурикович предложил Великолукской епархии, что готов безвозмездно благоустроить площадку у храма», - рассказали в Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий.

Получив благословение от епархии, Артур Ханагян с работниками его предприятия заасфальтировал площадку у храма, сделал парковку для автотранспорта и протянул асфальтовое полотно до основной дороги, чтобы автобусам и автомобилям паломников и туристов удобнее было доехать до старинного храма Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.

«Вот такие отзывчивые и социально ответвлённые предприниматели, как и было заведено в России, по своей воле, бескорыстно помогают восстанавливать памятники, церкви и храмы, оказывают гуманитарную помощь, занимаются благотворительностью и развивают социальное партнёрство с профсоюзами», - заметили в профсоюзе.

В свою очередь председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов пожелал успехов предпринимателю и скорейшего завершения ремонтных работ.