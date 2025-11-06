Церковь / Новости епархии

Вечер памяти святителя Тихона пройдёт в Пскове в субботу

Вечер памяти святителя Тихона, патриарха Всероссийского, пройдёт в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева 13 декабря в рамках регионального этапа 34-х Международных Рождественских чтений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Изображение: Псковская епархия

Программа мероприятия включает в себя лекцию «Подвиг служения святого патриарха Тихона» (лектор – священник Александр Мазырин, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета), презентацию проектов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, посвящённых святителю Тихону, при поддержке научно-просветительского фонда имени святого патриарха Тихона (спикер – председатель правления Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона Д. В. Павлов), а также показ документального фильма «Голгофа патриарха Тихона».

Мероприятие состоится в 15:00 в Пскове (площадь Ленина, 3). Вход свободный.