Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Накануне Недели 27-й по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией и гости праздника в священном сане.

Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор обители под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.