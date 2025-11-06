Церковь / Новости епархии

Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь планируют оставить женским

В деревне Вербилово Пустошкинского округа продолжается процесс возрождения монашеской жизни на месте исторической обители. Пока учреждение имеет статус «Архиерейское подворье храма Покрова Божьей Матери», но в будущем планируется его преобразование в полноценный монастырь. В настоящее время руководство подворьем осуществляет монахиня Гликерия. Но почему возрождаемая обитель, которая исторически была мужской, сейчас имеет женскую общину? На этот вопрос ответил благочинный монастырей Великолукской епархии, иеромонах Нил (Лосев).

По словам отца Нила, сейчас идет подготовка генерального плана развития будущего монастыря. Документ включает как хозяйственные, так и духовные аспекты: планируется дальнейшее возрождение Покровского храма, строительство монастырских и хозяйственных корпусов.

«Любое большое дело начинается с малого. А духовная жизнь обители всегда начинается с богослужения и молитвы. Поэтому в первую очередь сейчас выстраивается это», — пояснил благочинный.

План будет представлен на утверждение будущему правящему архиерею — недавно избранному епископу Великолукскому и Невельскому Варнаве (Снытко). После утверждения документа жизнь обители начнет выстраиваться в соответствии с ним.

На территории подворья уже действуют два храма: новый Покровский (в нем службы проходят осенью, зимой и весной) и храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение» (летний). Богослужения совершаются еженедельно.

Монашеская община пока небольшая. Если изначально было четыре сестры, то сейчас их осталось три — две пожилые насельницы, мать Конкордия и мать Софрония, за последние два года скончались.

«Но знаете, в Евангелии Господь сказал: "где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них". Как с маленького зернышка начинается пшеничное поле, а тут три целых зернышка. Поэтому это будет потихонечку с Божьей помощью расти», — выразил уверенность иеромонах Нил.

Он отметил, что путь возрождения древней обители не будет легким и неизбежно сопряжен с трудностями и искушениями, но важно решать все вопросы миром. Первым шагом стало создание женской монашеской общины и налаживание богослужебной жизни. После учреждения в прошлом году архиерейского подворья, движение продолжается.

«Должно идти поступательное движение к тому, чтобы со временем это стало женской обителью», — подвел итог благочинный монастырей Великолукской епархии.

По данным Государственного архива Псковской области, Вербиловский Покровский монастырь был основан в XVII веке мстиславским воеводой Иосифом Корсаком. С 1844 года монастырь стал нештатным. Основан был изначально как мужской, а в 1896 году преобразован в женский.