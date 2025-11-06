Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святых Константина и Елены в Пскове

В Неделю 27-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова протоиерей Роман Ледин, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Подолян), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.