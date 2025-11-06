В деревне Теребени Опочецкого округа освятили скульптуру Богоматери

В деревне Теребени состоялось торжественное открытие и освящение скульптуры Богоматери, установленной рядом с храмом Воскресения Христова, сообщил шлава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram
Автор произведения — художник и архитектор Григорий Потоцкий посвятил свою работу всем матерям и женам героев войн. Со слов автора, эта скульптура символизирует гармонию, святость, единство и духовность. Образ Матери воплощает глубокую связь поколений, надежду и веру, которая вдохновляет людей на добрые дела, укрепляет нравственные устои общества.
В церемонии также приняли участие депутаты Псковского областного Собрания депутатов — Игорь Дитрих и Виктор Остренко.