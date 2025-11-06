←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

В церкви Николы со Усохи в Пскове приступили к монтажу напольного покрытия

13.12.2025 13:29|ПсковКомментариев: 0

В церкви Николы со Усохи в Пскове приступили к монтажу напольного покрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».  

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»/ Telegram-канал

Ранее была выполнен сложный и трудоемкий монтаж водяного контура, который состоит из системы труб с подогреваемой водой. Они уложены в бетонную стяжку.

Система подогрева полов впервые монтируется в псковских храмах во время масштабной реставрации по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Современное решение обогрева помещения выбрано не случайно. Тепловой контур равномерно обогревают помещение, при этом не страдает эстетический вид древнего храма, такой обогрев экономичнее радиаторов, которые тоже установлены во всех помещениях храма и будут использоваться по мере необходимости.

Паперть церкви, в результате возвращения ей исторического облика, стала открытой с трех сторон. Воссоздан древний архитектурный контур двух колонн входной группы. Монтаж кровли над ней и южным приделом завершен полностью.

Продолжается работа на кровле с восточной и северной сторон. Монтаж ведется над малой обностолпной Сретенской церковью (1797 года постройки) и над часовней Неугасимой свечи. Оба объема примыкают к храму Николы со Усохи.

В малой Сретенской церкви реставрация стен, сводов, алтарной части завершена. 

 

Кончанский храм древнего Опоцкого конца - церковь Николы на Усохе впервые упоминается в летописи в 1371 году. Горел, многократно перестраивался. Отстроен заново в 1536 году. Пострадал во время Великой Отечественной войны. Реставрировался с 50-х по 1974 год. 

В 2019 году храм был приписан к Свято-Троицкому кафедральному собору. Решением 43-й сессии комитета ЮНЕСКО 7 июля 2019 года храм внесен в список всемирного наследия.

С лета 2023 года на территории возле храма начали проходить подготовительные работы к реставрации исторического объема здания, которые включили в себя археологические исследования уничтоженных во время Великой Отечественной войны фундаментов приделов церкви.

В ходе исследования археологи открыли фундаменты галерей, пристроенных к основному объему храма в более позднее время, и территорию, на которой, согласно летописям, был высажен яблоневый сад.

В конце 2023 года храм святителя Николая (со Усохи) был закрыт на глобальную реставрацию, включающую понижение грунтового слоя вокруг храма, раскрытие и воссоздание исторических галерей по его периметру, полную замену штукатурного слоя и полов, а также благоустройство прилегающей территории.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
