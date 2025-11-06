Церковь / Новости епархии

«Тайна сибирского старца»: в Пскове состоится премьера «документалки» о Фёдоре Томском

Показ документального фильма «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца» пройдет 20 декабря в городе Пскове в кинотеатре «Мираж Синема» в торговом комплексе «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Документальный фильм-расследование телеканала «Спас» рассказывает о жизни старца Фёдора Томского, почитаемого в Сибири, и загадочной версии его истинного происхождения. Согласно легенде, он был не кем иным, как императором Александром I, инсценировавшим свою смерть и ушедшим в уединение. Картина исследует исторические документы, церковные свидетельства и народные предания, чтобы вскрыть малоизвестные страницы этой истории. Старец жил в Томской губернии, где получил почитание за праведную жизнь, при этом его происхождение и личность до сих пор остаются предметом споров.

Зрители узнают, что же связывает почитаемого в Сибири старца с императором Александром I.

Показ фильма состоится 20 декабря в 14:00 по адресу: город Псков, улица Кузбасской Дивизии, дом 19 (ТРК «Акваполис», 2 этаж).