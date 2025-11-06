Церковь / Новости епархии

Клирик Псковской епархии совершил заупокойную литию на перезахоронении защитника Родины

В урочище Сорокино Порховского района настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Верхний Мост Порховского района иерей Андрей Дрогомиров совершил заупокойную литию на церемонии перезахоронения солдата Красной Армии, погибшего в 1941 году при сдерживании наступления фашистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

За богослужением молились: заместитель главы администрации Порховского муниципального округа Наталья Бялькина, член поискового отряда «Память» Андрей Макеев, председатель Порховского Совета ветеранов Валентина Андреева, учащиеся Славковской средней общеобразовательной школы и юнармейцы из города Порхова.

Останки защитника Отечества были найдены и подняты членами поискового отряда «Память» близ урочища Тяглицы. По завершении литии военнослужащие 76-й дивизии ВДВ дали воинский салют. Затем защитник Родины был захоронен рядом с памятником 21-му неизвестному солдату Великой Отечественной войны.