Церковь / Новости епархии

Клирик Псковской епархии совершил заупокойную литию на перезахоронении защитника Родины

21.12.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

В урочище Сорокино Порховского района настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Верхний Мост Порховского района иерей Андрей Дрогомиров совершил заупокойную литию на церемонии перезахоронения солдата Красной Армии, погибшего в 1941 году при сдерживании наступления фашистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

За богослужением молились: заместитель главы администрации Порховского муниципального округа Наталья Бялькина, член поискового отряда «Память» Андрей Макеев, председатель Порховского Совета ветеранов Валентина Андреева, учащиеся Славковской средней общеобразовательной школы и юнармейцы из города Порхова.

 

Останки защитника Отечества были найдены и подняты членами поискового отряда «Память» близ урочища Тяглицы. По завершении литии военнослужащие 76-й дивизии ВДВ дали воинский салют. Затем защитник Родины был захоронен рядом с памятником 21-му неизвестному солдату Великой Отечественной войны.

Источник: Псковская Лента Новостей
