В Троицком соборе Пскова реставраторы приступили к разборке отдельных участков кровли

В Троицком кафедральном соборе Псковского кремля реставраторы приступили к разборке отдельных участков кровли. Работа проводится, чтобы оценить состояние стропильной системы и приступить к работам по проекту, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На здании собора завершается сборка строительных лесов, которые затем одевают в «тепляк». Это специальная защитная конструкция с использованием армированной пленки, которая позволяет проводить работы в осенне-зимний период, держит тепло, защищает от ветра, дождя и снега, пояснили специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты занимаются отбивкой цементо-содержащих штукатурок с фасадов памятника архитектуры. Работы по вычинке кладки продолжались несколько месяцев и завершатся к лету следующего года. В ходе удаления штукатурки появилась существенная информация о первоначальном декоре фасада (рустовки, валики, керамиды) и датировках существования этих элементов.

Продолжается заготовка каменных материалов для вычинки деструктированных участков кладки. Камень привозят из Порховского карьера. Он добывается специальным способом без использования взрывотехники.

В настоящее время проведен основной комплекс самых сложных работ по укреплению стен, фундаментов и грунта под фундаментами. Отреставрированы стены и своды нижнего Серафимовского придела.

Троицкий кафедральный собор 1699 года постройки входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля». Масштабная научная реставрация проводится впервые.

Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времен известно об устроенных там усыпальницах псковских князей.

Работа уникальная по своей сложности, проводится при участии археологов, авторского надзора и ведомств, контролирующих качество выполняемых работ, отметили в организации.