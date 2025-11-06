Церковь / Новости епархии

В храме Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершается масштабная реставрация

В церкви Сорока Севастийских мучеников завершаются масштабные реставрационные работы, которые проводятся впервые за всю историю здания. Проект реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram

Одним из символичных этапов работ стало возвращение на свое место отреставрированных кованых дверей. Параллельно в галерее храма ведутся работы по устройству полов из белого мрамора, которые будут гармонировать с деревянными полами из сибирской лиственницы в основном объеме храма. Для комфорта прихожан в притворе предусмотрена система теплого пола.

Важным технологическим этапом стал запуск новой котельной. Сейчас историческое здание постепенно набирает необходимую температуру, что критически важно для установления стабильного температурно-влажностного режима.

После того, как будут проведены все подготовительные работы, реставраторы приступят к монтажу иконостаса.

Сложная резная конструкция иконостаса уже отреставрирована и покрыта сусальным золотом. Эту работу выполнили специалисты из Санкт-Петербурга при активном участии псковскичей. Также полностью завершена реставрация настенных росписей храма.

Церковь Сорока Севастийских мучеников, построенная в 1817 году, является памятником регионального значения и ярким образцом стиля провинциального барокко с элементами классицизма.