Церковь / Новости епархии

Великолукская епархия приглашает на молебны в День памяти жертв ДТП

В Великолукской епархии проведут заупокойные богослужения и молебны, приуроченные к Международном дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 16 ноября. Верующие помолятся о погибших в ДТП и о здравии всех участников дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Время молебнов зависит от графика богослужений в приходах. В Великих Луках молебны запланированы после литургии в следующее время:

Свято-Вознесенский кафедральный собор — в 11:00;

Храм Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского — в 10:45;

Храм Казанской иконы Божией Матери — в 10:00;

Храм Преподобного Мартирия Зеленецкого — в 11:00;

Храм Святителя Николая при Епархиальном управлении — в 10:00.

Напомним, 20 лет назад Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году день памяти приходится на 16 ноября.