Великолукская епархия приглашает на молебны в День памяти жертв ДТП

В Великолукской епархии проведут заупокойные богослужения и молебны, приуроченные к Международном дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 16 ноября. Верующие помолятся о погибших в ДТП и о здравии всех участников дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.
Время молебнов зависит от графика богослужений в приходах. В Великих Луках молебны запланированы после литургии в следующее время:
Напомним, 20 лет назад Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году день памяти приходится на 16 ноября.