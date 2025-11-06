←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

Отделение «Всемирного русского народного собора» появилось в Псковской области

14.11.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

В архиерейской резиденции Псковской епархии под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея состоялось учредительное собрание регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В учредительном собрании также приняли участие: заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, депутат Государственной Думы Александр Козловский, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, заместитель директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Анна Васильева, депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева. Также в работе учредительного собрания приняли участие: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев и заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов.

 

Перед началом работы заседания всех участников по видеосвязи поприветствовал заместитель главы «Всемирного русского народного собора» Сергей Рудов.

По итогам работы учредительного собрания в Псковской епархии было образовано региональное отделение Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», а его сопредседателями были избраны митрополит Псковский и Порховский Матфей, Ольга Тимофеева и Александр Козловский.

