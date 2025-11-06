Церковь / Новости епархии

В рамках проекта «Детская площадка» в псковском кремле прошло занятие для детей

8 ноября в рамках проекта «Детская площадка» социально-культурного центра «Троицкий» при кафедральном соборе города Пскова в псковском кремле прошло очередное занятие, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Под руководством опытных педагогов СКЦ «Троицкий» малыши четырех лет проходили исторический квест в то время, пока их родители вместе с экскурсоводом погружались в историю древнего Пскова, посещали макет Псковского кремля XV века и поднимались на соборную колокольню.

«Детский восторгу не было границ: ребята наперебой рассказывали мамам и папам о том, что видели, делали и запомнили. А пока родители обменивались впечатлениями, детки снова окунулись в мир игр — на этот раз с кинетическим песком и конструктором» – поделились организаторы проекта.

Они также отмечают, что интересно и познавательно провести субботний день всей семьёй могут все желающие – запись на различные культурно-образовательные программы ведется по телефону +7-911-376-31-35.