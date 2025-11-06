Церковь / Новости епархии

Очередная встреча с протоиереем Романом Лединым пройдет в псковской библиотеке

18 ноября в зале Президентской библиотеки состоится молодёжная встреча с руководителем Отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиереем Романом Лединым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Тема предстоящей беседы: «"Исцеление души" – презентация книг схиигумена Пантелеимона (Ледина), настоятеля храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова».

Встреча состоится в 15:00 по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2. Вход свободный.

Цикл бесед проводится в рамках совместного проекта с министерством культуры Псковской области «Священные встречи».