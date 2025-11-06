Церковь / Новости епархии

Псковский митрополит Матфей обсудил завершение возведения храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве

Итоговое совещание, посвященное завершению работ по строительству храма Успения Пресвятой Богородицы и благоустройству прилегающей территории, прошло в Москве вчера, 15 ноября. В совещании принял участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, назначенный распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ответственным за строительство храма Успения Пресвятой Богородицы (на Березовой аллее). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия/ Telegram-канал

В совещании также приняли участие: викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Звенигородский Арсений, управляющий Северо-Восточным викариатством города Москвы; префект Северо-Восточного административного округа города Москвы Олег Вячеславович Соболев; заместитель префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы по вопросам строительства Евгений Дмитриевич Каданцев; профильные специалисты Северо-Восточного административного округа.

На встрече состоялось подведение итогов завершения строительных работ на территории храма и обсуждение вопросов подготовки его к великому освящению.