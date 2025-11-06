Церковь / Новости епархии

Монахиня Иустиния скончалась в Псково-Печерском монастыре

Монахиня Иустиния скончалась в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«16 ноября отошла ко Господу монахиня Иустиния (Узелкова). Много лет м. Иустиния помогала в теплице и на полях монастыря. Несколько лет несла послушание келейницы у своего духовника старца архимандрита Адриана (Кирсанова)», - сообщили в монастыре.

Отпевание монахини Иустинии состоится во вторник, 18 ноября, в 12.00 в храме Святой великомученицы Варвары.

«Царствие небесное новопреставленной монахине Иустине!» - добавили в монастыре.