Монахиня Иустиния скончалась в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале монастыря.
Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram
«16 ноября отошла ко Господу монахиня Иустиния (Узелкова). Много лет м. Иустиния помогала в теплице и на полях монастыря. Несколько лет несла послушание келейницы у своего духовника старца архимандрита Адриана (Кирсанова)», - сообщили в монастыре.
Отпевание монахини Иустинии состоится во вторник, 18 ноября, в 12.00 в храме Святой великомученицы Варвары.
«Царствие небесное новопреставленной монахине Иустине!» - добавили в монастыре.