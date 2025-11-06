XII Свято-Тихоновская конференция состоялось в Пскове

На базе Псковского государственного университета состоялась XII Свято-Тихоновская конференция «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская епархия»
Церемонию открытия провели в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. С приветственным словом выступили врио ректора Сергей Николаев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин и заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.
На пленарном заседании прозвучали доклады:
Во второй день конференция работала в пяти тематических секциях:
Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, ПсковГУ, Псковская епархия Русской православной церкви, Псково-Печерская духовная семинария и Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина.
Форум привлек внимание ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным, философским, историческим, психологическим и религиозным проблемам современного человека, его трансформации, вопросам безопасности, духовности и культуры.