XII Свято-Тихоновская конференция состоялось в Пскове

На базе Псковского государственного университета состоялась XII Свято-Тихоновская конференция «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская епархия»

Церемонию открытия провели в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. С приветственным словом выступили врио ректора Сергей Николаев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин и заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.

На пленарном заседании прозвучали доклады:

«Феномен ценности в современной аксиологии» (Николай Рыбаков, профессор ПсковГУ);

«Об антинаучности "научного“ атеизма» (Дмитрий Егоров, профессор Университета ФСИН России);

«Теологическая концепция происхождения государства» (Марина Манойлова, профессор ПсковГУ).

Во второй день конференция работала в пяти тематических секциях:

«Воспитание на евангельских заповедях как основа духовной безопасности» (руководитель — Марина Манойлова);

«Духовные традиции и ценности Российской цивилизации» (руководитель — Вера Белявская);

«Ценности российской цивилизации» (руководители — Вера Белявская, Виктория Яковлева, Дарья Иванова);

«Роль Православия в культуре России» (руководитель — Татьяна Зайцева);

«Земля псковская. Наш патриарх Тихон» (руководители — Юлия Ермолаева, Любовь Масленникова).

Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования России, Научно-образовательная теологическая ассоциация, ПсковГУ, Псковская епархия Русской православной церкви, Псково-Печерская духовная семинария и Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина.

Форум привлек внимание ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным, философским, историческим, психологическим и религиозным проблемам современного человека, его трансформации, вопросам безопасности, духовности и культуры.