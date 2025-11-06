Церковь / Новости епархии

В Пскове для школьников провели урок «Герой нашего времени: святитель Тихон»

Урок «Герой нашего времени: святитель Тихон» провели для учеников третьего класса псковской гимназии №28 вчера, 19 ноября. Занятие провела Любовь Чичикова при участии духовника гимназистов иерея Евгения Пустозерова и советника директора по воспитанию Елены Павловой. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Гимназисты рассказали одноклассникам о нелегком жизненном пути земляка, о его личном подвиге. В истории России есть имена, которые навсегда останутся образцами мужества, стойкости и верности Родине. Одним из таких героев является святитель Тихон — патриарх Русской Православной Церкви, который в самые трудные годы революции и смуты не предал своей веры в Бога и служения Отечеству.

Ученикам рассказали, что его пример учит настоящей любви к Родине.