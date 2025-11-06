Церковь / Новости епархии

В Псково-Печерском монастыре завершилась предварительная приемка работ на Тайловской башне

В Псково-Печерском монастыре прошла предварительная приемка выполненных работ на объекте «Тайловская башня». В выездном совещании приняли участие представители пользователя, Министерства культурного наследия Псковской области и заказчика работ — АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова», сообщили в Telegram-канале АНО.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» / Telegram-канал

В ходе работ на Тайловской башне была отреставрирована кровля из медного покрытия и стропильная система. Также были устроены перекрытия между ярусами, лестницы и ограждения. Установлены современные системы безопасности, пожарной сигнализации и проведена электрика.

По желанию пользователя в рамках приспособления объекта были созданы санитарные комнаты, подсобное помещение и бойлерная. В помещениях установлена современная вентиляция, подведено отопление и электрические сети. Внутренние и двойные наружные двери выполнены по согласованным чертежам.

Ранее были отреставрированы стены и фундаменты, а также кованый прапор в виде флага с парящими над ним птицами. Ограда монастыря, построенная в 1558-1566 годах, изначально имела шесть башен, а ныне включает девять: Благовещенская, Изборская, Тарарыгина, башни Верхних и Нижних решеток, Тайловская, Острожная (Тюремная), Петровская и Никольская.

Реставрация башен Святых ворот (Петровской), Изборской, Верхних решеток, Тарарыгиной, Благовещенской, Никольской и Тайловской завершена. Длина крепостных стен составляет 810 метров. Монастырская ограда является крепостным сооружением и находится под охраной государства.

Крупномасштабный проект по сохранению памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря реализуется по заказу АНО "Возрождение объектов культурного наследия Пскова" и включает 17 объектов культурного наследия XVI-XIX веков.