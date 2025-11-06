Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоялся 19 ноября, его прошли прихожане храма великомученика Димитрия Солунского города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия / Telegram-канал
Крестный ход начался с молебна в храме, который совершил настоятель иерей Александр Николаев. Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе.
Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и великомученику Димитрию Солунскому.