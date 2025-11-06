Церковь / Новости епархии

При храме святого Александра Невского состоялась лекция о Псковском епископе

При храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова состоялась лекция: «Псковский епископ Рафаил (Заборовский), (1725-1731)», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Лектором выступил Арсений Борисович Постников, старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея-заповедника.



Организаторы отмечают, что темы бесед выбираются с учетом пожеланий слушателей, в рамках социального проекта храма святого Александра Невского «Ковчег добра», поэтому каждый, пришедший на лекцию, может повлиять на выбор тематики будущих встреч.