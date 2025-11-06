Церковь / Новости епархии

Митрополит Псковский совершили всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы

Вечером 22 ноября, накануне Недели 24-й по Пятидесятнице, управляющий Северо-Восточным Московским викариатством митрополит Звенигородский Арсений и митрополит Псковский и Порховский Матфей совершили всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино (Москва), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Их Высокопреосвященствам сослужили: старший священник храма Успения Пресвятой Богородицы (в Останкино) иерей Роман Хан, а также клирики храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово - иерей Димитрий Горбик, иерей Олег Елисеев, иерей Павел Ефремов и иерей Иоанн Кузякин.

Всенощное бдение сопровождалось пением хора храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово под управлением Марии Герего.