Митрополит Матфей обсудил возможность благоустройства территорий у храмов по федеральному проекту

24 ноября митрополит Псковский и Порховский Матфей и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько провели рабочее совещание, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Совещание посвятили обсуждению возможностей реализации программы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В частности, обсуждалось благоустройство на территориях, прилегающих к объектам религиозного и историко-культурного значения – наиболее значимым и почитаемым православным храмам, и древним монастырям по всей стране.