Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» отметит первый день рождения

Молодёжный центр «Трилучье» будет праздновать первый день рождения 25 ноября в 18:00 в Надвратном корпусе по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 10, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.
Изображение: Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье»
Центр отмечает свой первый день рождения и приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.
В программе запланировали официальную церемонию открытия, музыкальный квартирник с живым исполнением песен, интерактивную викторину с призами и подарками, а также веселые игры и конкурсы. Гостям предложат вкусные угощения и напитки.
Организаторы приглашают друзей и единомышленников, а также всех, кто поддерживает идеи центра.
Для записи на мероприятие необходимо заполнить форму.