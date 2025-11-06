Церковь / Новости епархии

Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» отметит первый день рождения

Молодёжный центр «Трилучье» будет праздновать первый день рождения 25 ноября в 18:00 в Надвратном корпусе по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 10, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Изображение: Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье»

Центр отмечает свой первый день рождения и приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.

В программе запланировали официальную церемонию открытия, музыкальный квартирник с живым исполнением песен, интерактивную викторину с призами и подарками, а также веселые игры и конкурсы. Гостям предложат вкусные угощения и напитки.

Для девушек предусмотрен дресс-код: нарядное платье или блузка с юбкой не выше колена и сменная обувь.

Юноши должны прийти в рубашке и брюках, пиджак по желанию, также со сменной обувью.

Организаторы приглашают друзей и единомышленников, а также всех, кто поддерживает идеи центра.

Для записи на мероприятие необходимо заполнить форму.