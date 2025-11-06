Церковь / Новости епархии

Специалисты разрабатывают проект реставрации главного купола Троицкого собора в Пскове

В Троицком кафедральном соборе Псковского Кремля реставрационные работы идут полным ходом, в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На данном этапе проводится демонтаж штукатурного слоя покрытия наружных стен. Взамен утраченных, изготовлены точные копии цветных изразцов, которыми украшен собор со стороны фасадов. Выполнен огромный объем работ по укреплению фундаментов, стен и сводов внутри и снаружи памятника архитектуры.

Подрядная организация выполнила в Серафимовском приделе реставрацию кладки, сшивку трещин, вычинку и реставрацию швов.

Масштабная научная реставрация проводится впервые.

В АНО напомнили, что Троицкий кафедральный собор (1699 год), входит в состав ОКН ФЗ «Ансамбль Кремля».

Специалисты получили новую информацию об устройстве к подземных галерей собора. С древнейших времен известно об устроенных там усыпальницах псковских князей.

Работа уникальная по своей сложности, проводилась при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ.

В настоящее время специалисты разрабатывают и принимают решение по проекту реставрации главного купола собора.

Уже известно, что уникальные по своей сложности работы по его сохранению будут проводится на месте и не потребуют демонтажа.