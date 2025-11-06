←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 06.11.2025 10:311 Под слоем штукатурки Троицкого собора Пскова обнаружили скрытые изразцы 24.11.2025 21:200 Специалисты разрабатывают проект реставрации главного купола Троицкого собора в Пскове 24.11.2025 17:510 Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» отметит первый день рождения 24.11.2025 15:390 Митрополит Матфей обсудил возможность благоустройства территорий у храмов по федеральному проекту  24.11.2025 13:210 Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени 23.11.2025 21:300 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы
Церковь / Новости епархии

Специалисты разрабатывают проект реставрации главного купола Троицкого собора в Пскове

24.11.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

В Троицком кафедральном соборе Псковского Кремля реставрационные работы идут полным ходом, в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На данном этапе проводится демонтаж штукатурного слоя покрытия наружных стен. Взамен утраченных, изготовлены точные копии цветных изразцов, которыми украшен собор со стороны фасадов. Выполнен огромный объем работ по укреплению фундаментов, стен и сводов внутри и снаружи памятника архитектуры.

Подрядная организация выполнила в Серафимовском приделе реставрацию кладки, сшивку трещин, вычинку и реставрацию швов.
Масштабная научная реставрация проводится впервые. 

В АНО напомнили, что Троицкий кафедральный собор (1699 год), входит в состав ОКН ФЗ «Ансамбль Кремля».

Специалисты получили новую информацию об устройстве к подземных галерей собора. С древнейших времен известно об устроенных там усыпальницах псковских князей.

Работа уникальная по своей сложности, проводилась при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ. 

В настоящее время специалисты разрабатывают и принимают решение по проекту реставрации главного купола собора.

Уже известно, что уникальные по своей сложности работы по его сохранению будут проводится на месте и не потребуют демонтажа.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
24.11.2025, 21:200 Специалисты разрабатывают проект реставрации главного купола Троицкого собора в Пскове 24.11.2025, 17:510 Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» отметит первый день рождения 24.11.2025, 15:390 Митрополит Матфей обсудил возможность благоустройства территорий у храмов по федеральному проекту  24.11.2025, 13:210 Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени
23.11.2025, 21:300 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы 23.11.2025, 17:300 При храме святого Александра Невского состоялась лекция о псковском епископе 21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 14:140 Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского
21.11.2025, 11:180 «Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО 21.11.2025, 08:200 В Псково-Печерском монастыре завершилась предварительная приемка работ на Тайловской башне 20.11.2025, 21:200 В Пскове для школьников провели урок «Герой нашего времени: святитель Тихон» 20.11.2025, 16:160 XII Свято-Тихоновская конференция состоялось в Пскове
17.11.2025, 20:000 Монахиня Иустиния скончалась в Псково-Печерском монастыре 16.11.2025, 18:200 Митрополит Матфей сослужил за божественной литургией в храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве 16.11.2025, 09:200 Псковский митрополит Матфей обсудил завершение возведения храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве 15.11.2025, 14:181 Очередная встреча с протоиереем Романом Лединым пройдет в псковской библиотеке
14.11.2025, 21:400 В рамках проекта «Детская площадка» в псковском кремле прошло занятие для детей 14.11.2025, 17:410 Отделение «Всемирного русского народного собора» появилось в Псковской области 14.11.2025, 09:540 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом? ВИДЕО 12.11.2025, 12:430 Великолукская епархия приглашает на молебны в День памяти жертв ДТП
11.11.2025, 21:400 В храме Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершается масштабная реставрация 11.11.2025, 15:501 В Троицком соборе Пскова реставраторы приступили к разборке отдельных участков кровли 11.11.2025, 10:570 Кареты и помещения скорой помощи освятили в Порхове 10.11.2025, 12:300 Реставрация Лазаревской церкви в Печорах завершится к концу года
10.11.2025, 09:300 Ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова пройдет 19 ноября 08.11.2025, 21:000 День памяти великомученика Димитрия Солунского отмечают православные 08.11.2025, 20:400 Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы 08.11.2025, 19:200 Заседание оргкомитета Международных Рождественских чтений состоялось в Пскове
08.11.2025, 19:000 Участники программы «Герои земли Псковской» посетили Псковский Кром и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 08.11.2025, 18:000 Матушку Веру Адельгейм почтят завтра в храме Жен-Мироносиц в Пскове 08.11.2025, 09:012 Митрополит Тихон (Шевкунов) стал лауреатом премии Тарле 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест
07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах 07.11.2025, 10:230 Отошел к Господу 98-летний духовник Великолукской епархии Иоанн Миронов 07.11.2025, 10:050 «Пастырь»: Святой апостол Иаков. ВИДЕО 06.11.2025, 10:311 Под слоем штукатурки Троицкого собора Пскова обнаружили скрытые изразцы
05.11.2025, 15:410 В псковском управлении Росгвардии прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери 05.11.2025, 14:430 В псковском храме пройдёт лекция «О значении числа 40 в православии» 04.11.2025, 12:560 4 ноября православные чтут Казанскую икону Божией Матери 02.11.2025, 17:120 В Пскове вокруг церкви Николы со Усохи устанавливают архитектурную подсветку
02.11.2025, 11:200 В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершили реставрацию живописи 02.11.2025, 10:200 В Псковском кремле откроют выставки детского творчества 4 ноября 01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре 31.10.2025, 20:400 В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
31.10.2025, 12:200 «Пастырь»: Молитва об усопших. ВИДЕО 31.10.2025, 10:010 Иеромонах Варнава возглавил Великолукскую епархию 29.10.2025, 09:150 Монтаж кровли завершают в церкви Николы со Усохи в Пскове 27.10.2025, 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
26.10.2025, 17:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Савво-Крыпецком монастыре 26.10.2025, 10:000 Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации 26.10.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 25.10.2025, 10:000 Митрополит Матфей принял участие в Международном туристическом форуме
24.10.2025, 17:230 Митрополит Матфей обсудил в Петербурге проекты в сфере туризма и паломничества 24.10.2025, 10:120 «Пастырь. Защитники Отечества»: Александр Невский. ВИДЕО 22.10.2025, 11:370 В Печорах готовятся к установке обновленного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников 21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром
20.10.2025, 21:300 Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 19.10.2025, 19:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе  19.10.2025, 10:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 18.10.2025, 19:110 Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской начал работу вблизи псковской инфекционки
18.10.2025, 17:340 Скончался в возрасте 47 лет иеромонах Псково-Печерского монастыря Авенир 18.10.2025, 14:450 Отпевание монаха Исидора состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 17.10.2025, 13:580 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Анания. ВИДЕО 16.10.2025, 20:020 Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Духовный путь Земли Великолукской»
16.10.2025, 13:320 Начаты работы по демонтажу крыш в здании духовной семинарии в Пскове 16.10.2025, 10:590 Монах Псково-Печерского монастыря Исидор скончался на 54-м году жизни 14.10.2025, 13:400 Реставрация гдовской церкви Покрова Богородицы завершена 14.10.2025, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября
13.10.2025, 20:000 Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена 12.10.2025, 18:000 Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища почтили память архимандрита Елевферия 11.10.2025, 14:000 392 года назад скончался псковский наместник, родоначальник династии Романовых и патриарх Филарет 11.10.2025, 11:000 Покровскую родительскую субботу отмечают православные сегодня
10.10.2025, 10:430 «Пастырь. Защитники Отечества»: Николай Псковский. ВИДЕО 08.10.2025, 17:420 Украшение с молитвой 08.10.2025, 14:160 При реставрации печорской церкви в барабане купола обнаружили световые окна 08.10.2025, 12:270 Первый межъепархиальный съезд церковных флористов открылся в Печорах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru