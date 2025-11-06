Церковь / Новости епархии

Завершается ремонт кровли Стефановской церкви Мирожского монастыря

В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершаются работы по замене кровли и демонтажу строительных лесов на фасадах верхней части здания, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» / Telegram-канал

Внутри церкви специалисты завершают монтаж чердачного перекрытия и обрабатывают древесину специальными антибактериальными и противопожарными составами. В четверике храма началась реставрация арки, где выполняется зачеканка швов.

«Эта работа в памятниках архитектуры требует особого подхода, который включает подготовку шва, выбор правильного раствора и соблюдение технологии нанесения. Применяется для защиты и укрепления древних стен. Восстанавливает герметичность швов, предотвращает проникновение влаги, помогает сохранить историческую подлинность объекта и его долговечность», - рассказали специалисты.

Церковь возвращает свой первоначальный облик благодаря значительным объемам работ на фасадах, где уже завершена реставрация главок куполов и звонницы. Освящены и установлены кресты, покрытые сусальным золотом.

Стефановская церковь, построенная в 1403/1404 годах, является частью архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. В конце XVII века она была перестроена и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII века и рубежом XVII-XVIII веков, свидетельствуют о двух строительных периодах этого уникального памятника.

«Работы по реставрации продолжаются, и каждый шаг приближает нас к полной гармонии исторической подлинности и современного сохранения культурного наследия», - заключили в АНО.