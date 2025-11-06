Церковь / Новости епархии

Иконостас в один ряд создают для великолукской церкви Успения Пресвятой Богородицы

В Великих Луках в церкви Успения Пресвятой Богородицы разрабатывается иконостас в один ряд, предложенный иконописной мастерской Великолукского епархиального управления под руководством Виктора Марченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Эскиз проекта: В. Марченко

Благочинный Великолукского церковного округа протоиерей Иоанн Ильницкий, заместитель главы города Николай Андросович и представители подрядных организаций провели выездное совещание для обследования храма.

На совещании обсудили три основные темы: подведение природного газа для нужд прихода, внутреннюю отделку храма с установкой системы отопления и благоустройство территории. Участники отметили необходимость выполнения значительного объема работ по благоустройству.

Также обсудили проект иконостаса, который предложила иконописная мастерская Великолукского епархиального управления под руководством Виктора Марченко. Иконостас представляет собой алтарную перегородку с иконами, выполненную в одном ряду. Форма иконостаса имеет трапециевидный выступ от диаконских дверей, что увеличивает алтарное пространство, особенно во время соборных богослужений.

Проект предусматривает резной дубовый иконостас с писанными на золотом фоне иконами. Храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы разместится справа от Царских врат.

Такое решение по иконостасу «в один ряд» впервые предложили в Великих Луках. Окончательный вид иконостаса будет зависеть от финансирования и внутреннего убранства храма.