Церковь / Новости епархии

У православных христиан начался Рождественский пост

Сегодня, 28 ноября, у православных верующих начинается Рождественский пост, который закончится в ночь под Рождество 6 января.

Рождественский пост также называют Филипповым постом, или, в просторечии, Филипповками, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также именуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в честь Рождества Христова, длится 40 дней — до самого кануна светлого праздника.

История Рождественского поста уходит корнями в раннее христианство. По крайней мере, в исторических источниках он упоминается уже с IV века. Считается, что эта традиция возникла как продолжение поста кануна праздника Богоявления, который отмечался как минимум с III века и позже разделился на праздники Рождества Христова и Крещения Господня.

Изначально Рождественский пост длился всего неделю, но в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал сорокадневным в православии. Армянская церковь не приняла эту реформу и отмечает пост в течение семи дней.

Церковь учит, что пост нужен для того, чтобы люди могли встретить Сына Божия с чистыми сердцем, душой и телом в праздник Рождества. Из этого постулата видно, что очищаться должно не только тело (воздержанием от неподходящей пищи), но и душа.

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления», — писал в свое время Иоанн Златоуст.

Что касается пищи, то Православная церковь предписывает воздерживаться в дни Рождественского поста от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения.

Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещено использовать растительное масло. Рыба разрешена только в субботу и воскресенье, а также в великие праздники, например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В период со 2 по 6 января пост усиливается: в это время нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

В наши дни пост в полном соответствии с уставом соблюдают только священнослужители и особо благочестивые верующие. Для большинства мирян, как правило, существуют послабления. Если вы планируете следовать правилам поста, обратите внимание на состояние своего здоровья, проконсультируйтесь с врачом и получите благословение у священника, пишет calend.ru.

Пост заканчивается в ночь с 6 на 7 января с появлением первой звезды — той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.