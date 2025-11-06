Церковь / Новости епархии

Процесс реставрации иконы «Преображение» продемонстрировали специалисты псковского музея

Псковский музей-заповедник продолжает рассказывать о самых интересных отреставрированных предметах. Сегодня специалисты поделились работой мастерской реставрации станковой темперной живописи, художника-реставратора графики Виктории Стебаковой.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник. Икона до реставрации

Для проведения плановых работ с коллекциями на реставрацию Виктория Сергеевна выбрала икону «Преображение» (ок. 1850 г.), происходящую из владимирских сел.

Предмет поступил в реставрацию в удручающем состоянии. На лицевой стороне иконы находились многочисленные кованые гвозди, местами с мелкими фрагментами басменного оклада. На полях – остатки бумажной подложки, влипшие в олифу. Сильные загрязнения и толстый потемневший покровный слой искажали авторский цветовой замысел, мешали прочтению.

Икона до реставрации

Реставрационные мероприятия радикально преобразили внешний вид иконы. Удалены гвозди с фрагментами басменного оклада, влипшая бумага. Укреплен грунт и красочный слой, авторская живопись раскрыта от потемневшей олифы, удалены загрязнения, восполнены утраты. Икона приобрела экспозиционный вид.

Икона после реставрации

В 2025 году в Псковском музее-заповеднике силами 10 специалистов отреставрировано 236 предметов.

«Большой объем и разносторонность фондов музея требуют различных специализаций, реставрация ведется по направлениям темперной и монументальной живописи, графики и книжных памятников, ткани и металла», - отметили специалисты.