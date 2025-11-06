Церковь / Новости епархии

Состоялось наречение архимандрита Варнавы во епископа Великолукского и Невельского

В Москве состоялось наречение архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского. Чин возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

использована фотография с возведения иеромонаха Варнавы в архимандрита 09.11.2025/ Великолукская епархия

28 ноября в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Мелитона (Зыбина), клирика Екатеринбургской епархии, во епископа Нижнетагильского и Невьянского, архимандрита Алексия (Куклева), клирика Коломенской епархии, во епископа Вяземского и Гагаринского, архимандрита Варнавы (Снытко), клирика Великолукской епархии, во епископа Великолукского и Невельского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; митрополит Псковский и Порховский Матфей; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла.

Чин наречения был совершен в соответствии с определениями Священного Синода от 30 октября 2025 года (журналы №№ 89, 90, 91).

Избранные к архиерейскому служению священнослужители обратились к Святейшему Патриарху Кириллу и сослужившим Его Святейшеству архипастырям со ставленническими словами.