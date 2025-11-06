Церковь / Новости епархии

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершен монтаж Престола

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершен монтаж Престола. Это самое священное место в православном храме. Он находится в центре алтаря, напротив Царских врат, и символизирует Престол Божий, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы приступили к монтажу предалтарной преграды. Она приведена в порядок мастерами из Печор. Завершена укладка плитки в галерее храма. Ранее в этом помещении были смонтированы полы с подогревом.

Завершено благоустройство территории. Смонтированы новые покрытия и система водоотведения для старинной ограды вокруг храмов Сорока Севастийских мучеников и Варваринского.

Работы в интерьерах завершены. Отреставрирована живопись. В главной части храма устроены новые полы из шпунтованной доски лиственницы. Подключено и работает отопление в храме от новой газовой котельной.

Отреставрированы ограждения хоров. Заменены оконные и дверные заполнения, проведены коммуникации и водопровод. Построена и оборудована котельная.

Ранее проведены работы по укреплению фундаментов и кладки фасадов, заменена стропильная система на кровле и кровельное покрытие. Усилены балки колокольни.

Полностью выполнена реставрация уникального резного иконостаса, позолоченного с двух сторон. Конструкция для реставрации была разобрана и вывезена в мастерскую. Сборка будет происходить в храме после нормализации температурно- влажностного режима.

Храм Св. 40-а мучеников Севастийских, каменный, построен в 1817 году. Находится рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары 1779 года постройки, перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры.

До 1931 года эти два храма служили местом молитвы горожан, каменный храм Сорока Севастийских мучеников использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова, т.к. считался летним и не имел отопления, а с ноября до Страстной седмицы служили в зимнем Варваринском храме.

В церкви Св. Варвары ремонтно- реставрационные работы завершены в 2023 году.

В ходе предпроектных работ проведены археологические исследования исторической территории. Сделаны научные открытия. Проведена паспортизация объектов. Приведены в порядок юридические документы, защищающие права памятников истории и культуры. Масштабные ремонтно-реставрационные работы приводятся впервые.