Церковь / Новости епархии

Детские хоровые коллективы поздравили митрополита Матфея с днем тезоименитства

29 ноября, в день памяти святого апостола и Евангелиста Матфея, в актовом зале Псковского государственного университета состоялся концерт детских хоровых коллективов Псковской епархии, приуроченный к дню тезоименитства митрополита Псковского и Порховского Матфея, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Лев Савинов

Концертную программу для дорогого Владыки и многочисленных гостей представили: Большой детский хор Псковской области, хор воспитанников Воскресных школ храмов города, детский хор Воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, хор учащихся Псковской гимназии №28 с изучением Основ православной культуры, коллектив православного молодежного центра «Трилучье» и кафедры философии и теологии Псковского государственного университета, ансамбль старинной музыки «Вереск» и детский эстрадный хор «Лакки Лайк» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

В завершение концерта митрополит Матфей поблагодарил организаторов за усердные труды и пожелал всем участникам и зрителям всесильной помощи Божией.