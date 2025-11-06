Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибудет в Троицкий собор завтра

Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца прибудет в Псковскую епархию завтра, 9 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.
Фото: Telegram-канал Псковской епархии
Это событие состоится в День Героев Отечества в рамках книжной выставки-форума «Радость Слова».
Пребывание мощей великомученика Георгия начнется с Божественной Литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.
Богослужение начнется в 8:30.
Поклониться святым мощам Георгия Победоносца можно будет в кафедральном соборе до 12 декабря. Храм работает ежедневно с 8:00 до 20:00.