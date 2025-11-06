Церковь / Новости епархии

Калужский и Боровский Климент: Сохранение связи между поколениями — ключ к будущему культуры

Важность сохранения связи между поколениями, необходимости передавать молодежи традиционные ценности подчеркнул на пресс-подходе Рождественских чтений Калужский и Боровский Климент, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

По его мнению, подобные мероприятия способствуют обмену опытом и взаимному развитию как учителей, так и учеников.

Климент отметил, что общение — фундаментальный аспект нашего существования. «Мы обмениваемся знаниями, оказываем поддержку друг другу, и это особенно необходимо в современном мире», — сказал он. Особое внимание Калужский и Боровский Климент уделил вызовам, приходящим с Запада, которые способны негативно сказаться на обществе. «Молодым людям нередко навязывается образ поведения взрослых, что усугубляет разрыв между поколениями», - сказал он.

Епископ подчеркнул: «Говоря о дистанции между поколениями, надо представить, что произойдет, если оторвать ветвь от ствола. Если молодёжь утратит связь с корнями, это может привести к серьезным последствиям для нашей культуры и идентичности». Он добавил, что необходимо сохранять связь с историей и традициями, которые формировали общество.

Также митрополит обратил внимание на преобладание индивидуализма на Западе, разрушающего чувство общности: «Единство и взаимная поддержка — то, что делает нас сильнее».

В заключение Калужский и Боровский Климент призвал беречь культуру и передавать ценности следующим поколениям. «Важно читать, обсуждать и делиться знаниями. Только так можно построить будущее, в котором молодёжь не оторвётся от своих истоков», — резюмировал Калужский и Боровский Климент.