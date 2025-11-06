Церковь / Новости епархии

Православная книжная выставка-форум «Радость Слова» открылась в Пскове

Православная книжная выставка-форум «Радость Слова», которая продлится до 12 декабря, открылась в Пскове 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие организовали Издательский Совет Русской Православной Церкви и Псковская епархия по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Жители и гости города могут совершить путешествие в мир православной книжной культуры.

Программа форума включает принесение ковчега с частицей мощей великомученика и Победоносца Георгия, а также Божественную литургию и торжественную церемонию открытия.

На открытии присутствовали председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Матфей, а также другие почетные гости.

Участники форума смогут посетить презентацию новых книг Святейшего Патриарха Кирилла, выпущенных Издательством Московской Патриархии, и пленарное заседание региональных Рождественских чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Среди других мероприятий – семинар по проблемам формирования фондов православной литературы в государственных и муниципальных библиотеках и по вопросам взаимодействия церковной и государственной библиотечных систем.

Также состоятся презентации детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» и конкурса осмысленного чтения «Разумное, доброе, вечное». Доктор теологии и церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Александр Мазырин выступит с темой «Подвиг служения святого Патриарха Тихона».

В рамках форума представят проекты фонда, посвященного святителю Тихону, которые проведет председатель Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона Д. В. Павлов. Посетители увидят передвижную фотовыставку «Кто ны разлучит от любве Божия», посвященную 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, и документальный фильм «Голгофа Патриарха Тихона», сценарий которого написала и спродюсировала Елена Чавчавадзе, режиссер-постановщик – Галина Огурная, а научным консультантом выступил священник Александр Мазырин.

Пройдут творческие встречи с писателем-номинантом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия В. Н. Николаевым, а также молодежная интеллектуальная игра в формате брейн-ринга.

В фойе Псковской областной филармонии разместили книжную экспозицию с новыми изданиями и широким ассортиментом православной духовно-нравственной литературы.