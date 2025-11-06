Церковь / Новости епархии

Православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери «Знамение» 10 декабря

Православные верующие чтят память иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение», 10 декабря. В народном календаре — Знамение. Дата по старому стилю — 27 ноября, сообщили в официальном канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Фото: Официальный канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Этим образом Богородицы мама старца отца Иоанна (Крестьянкина) Елисавета Илларионовна благословила сына перед отъездом из родного орловского дома в Москву.

Когда в 1922 году в России разразился небывалый голод, в доме их не нашлось ничего ценного, что можно было бы обменять на хлеб, кроме иконы Божией Матери «Знамение».

Мама батюшки понимала необходимость распрощаться с семейной святыней, ведь надо было кормить детей.

Отец Иоанн рассказывал, что однажды ночью мама сподобилась видения, что Царица Небесная уходит из их дома. Это положило конец терзаниям материнской души.

Решительное «нет» встретило пришедших за иконой людей. И на все доводы, самые убедительные и соблазнительные, звучало: «Нет, нет и нет».

Икона осталась дома, именно она сопровождала Ивана всю жизнь как родительское благословение. Вера вдовы и ее чад не была посрамлена: в тяжкое голодное время предстательством и покровом Матери Божией пришла им помощь.

На протяжении всей жизни хранил старец этот образ Пресвятой Богородицы, который впоследствии был определен в алтарь Корнилиевского храма, где находится и поныне.