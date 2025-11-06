Церковь / Новости епархии

Псковские педагоги встретились со святейшим патриархом Кириллом в Москве

Накануне педагоги Псковской области приняли участие в важнейшем событии – встрече святейшего патриарха Кирилла с учителями со всей страны, которая состоялась в храме Христа Спасителя в Москве при участии Министра просвещения России Сергея Кравцова. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канале

Поездку для земляков организовали по линии партийных проектов «Единая Россия». Особенно ценно, что Псковскую область представляли четыре ярких и неравнодушных педагога, которые ежедневно вкладывают сердце в воспитание и просвещение детей, формирование у ребят уважения к истории и традиционным ценностям.

В состав делегации региона вошли:

Владимир Орлов, педагог-организатор школы №5 Великих Лук – человек, который сумел превратить школьный музей и краеведческую работу в живую площадку патриотического воспитания. Его книги и программы о Великих Луках знают многие школьники и жители города. В этом году в рамках партпроекта «Историческая память» было переиздано две книги;

Елена Синева, директор псковской гимназии №29 – школы, построенной в рамках партийного проекта «Новая школа». Она организует системную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию, является региональным координатором проекта;

Евгения Павлова, заместитель директора по воспитательной работе и учитель истории Социально-экономического лице №21 города Пскова – инициатор школьных акций, важных для сохранения исторической правды и гражданской солидарности;

Юрий Богашев, директор структурного подразделения, учитель Центра образования Опочецкого района – активный участник проекта «Новая школа» и лидер школьных инициатив по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

«Для наших педагогов эта поездка стала не просто участием в крупном мероприятии. Встреча дала им возможность услышать слова поддержки и напутствия от Святейшего Патриарха, обратиться с вопросами к министру просвещения, обсудить новые направления работы – от формирования ценностей у молодежи до развития школьного воспитания. Это тот редкий опыт, который вдохновляет, укрепляет в профессии и помогает увидеть свою работу как часть большого общенационального дела», – написал Александр Козловский.

Педагоги также приняли участие в церемонии старта всероссийской акции «Наши ценности» партпроекта «Мир возможностей» и в подведении итогов конкурса школьных музеев «Знать, чтобы помнить» партпроекта «Историческая память». Эти направления объединяют усилия учителей по всей стране.

«Перед встречей со Святейшим Патриархом Кириллом наши педагоги смогли посетить Государственную Думу. Мои помощники подробно познакомили их с работой парламента. Для них, уверен, это стало важной возможностью увидеть работу федерального уровня изнутри и почувствовать сопричастность к тем изменениям, которые происходят в стране. Спасибо нашим псковским педагогам за то, что они ежедневно делают для детей, школ и всей системы образования региона. Их участие в такой встрече – признание их труда и вкладов в развитие партийных проектов, которые помогают сберечь историческую память, поддержать учительство и укрепить воспитательную работу в каждой школе», – заключил Александр Козловский.