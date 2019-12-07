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Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность митрополиту Тихону за его труды

Фото: Вячеслав Радонберг, https://vk.com/pechory

Сегодня, в день памяти священномученика Илариона, архиепископа Верейского (1929), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Сретенский ставропигиальный монастырь в Москве, сообщает портал патриархия.ру.

В храме Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где покоятся мощи священномученика Илариона, архиепископа Верейского, — особо почитаемого в Сретенском монастыре святого, бывшего его настоятелем в двадцатые годы прошлого века, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря в 1995-2018 годах наряду с представителями различных епархий РПЦ сослужил Его Святейшеству.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви совершил славление и прочитал молитву у раки с честными мощами священномученика Илариона.

Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь, затем, обращаясь к митрополиту Псковскому Тихону со словами сердечной благодарности за труды, Предстоятель Русской Церкви в частности, отметил: «Радуюсь, что мы сегодня вместе с Вами имеем возможность свершить здесь, в том месте, с которым была связана значительная часть жизни владыки Тихона, в Сретенском монастыре, совместную молитву. Благодарю Вас, владыка, за все то, что Вы сделали. Мы видим и этот величественный храм, и замечательную школу, и народ Божий, который объединялся вокруг Вас и который и сейчас посещает Сретенский монастырь. Это то доброе дело, которое зачтется Вам в вечной жизни и которое вызывает уважение и признательность нашу ныне. Пусть Господь помогает Вам на новом месте Вашего служения».