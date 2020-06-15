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Празднование юбилея Александра Невского наполнит новыми смыслами День России - митрополит Тихон

Фото: Патриархия.ру

10 февраля в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось совещание членов оргкомитета Русской православной церкви по подготовке и празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщается на портале Патриархия.ру.

Председателем церковного оргкомитета является святейший патриарх Кирилл, заместителем председателя — митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре.

Совещание возглавил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий святейшего патриарха митрополит Воскресенский Дионисий. В заседании участвовали члены оргкомитета.

В ходе заседания были заслушаны доклады членов оргкомитета и руководителей проектов, рассмотрены эмблема и символика празднования, состоялось обсуждения ряда мероприятий, проведение которых запланировано в юбилейном году.

С основным докладом по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского согласно утвержденному Священным синодом «Комплексному плану основных мероприятий», а также во исполнение «Перечня поручений по итогам совещания по подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», прошедшего в храме Христа Спасителя 16 сентября 2020 года, выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Председатель Патриаршего совета по культуре отметил, что празднование 800-летия князя Александра Невского наполнит новым содержанием один из главных праздников страны — День России, который отмечается 12 июня. День рождения Александра Невского чаще всего относят к этой же дате. «В связи с этим будущие праздники Дня России будут связываться с юбилеями великих людей нашего Отечества. В этом году это святой князь Александр Невский, на будущий год — 350 лет Петра Великого, и так далее». По словам иерарха, это позволит наполнить праздник День России новыми смыслами и положит начало созиданию пантеона выдающихся исторических деятелей России.

В завершение митрополит Воскресенский Дионисий от имени святейшего патриарха Кирилла поблагодарил присутствующих за участие в заседании и труды по подготовке к празднованию 800-летия благоверного князя Александра Невского.