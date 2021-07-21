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Митрополит Тихон вошел в состав совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников

Митрополит Псковский и Псковский Тихон вошел в состав Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников русской церкви. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

23-24 сентября под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви в Москве.

Синод постановил утвердить обновленный состав Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников русской церкви. В совет, помимо митрополита Псковского и Порховского Тихона, вошли митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (председатель совета), протоиерей Кирилл Каледа (настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутово — ответственный секретарь совета), митрополит Калужский и Боровский Климент (председатель Издательского совета Русской православной церкви) и другие.