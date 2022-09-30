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Новый священник на служение в храм в Плюссе переехал из Латвии

Новый священник на служение в храм в Плюссе переехал из Латвии. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова.

Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«В конце октября благочинный отец Александр сообщил радостную новость: "На приход в Плюссу направлен новый священник с семьёй. Батюшка приехал из Латвии по программе переселения и будет служить на нашем приходе". Престольный праздник (Дмитриевскую родительскую субботу - ред.) отец Сергий (так зовут нового настоятеля) с матушкой Надеждой и отцами с других храмов, служили на приходе в поселке Плюсса», - написала Наталья Иванова.

Указ о принятии в клир Псковской епархии Сергий Тихомиров получил 18 октября в епархиальном управлении. Его выдал секретарь епархии отец Андрей Вахрушев.

Отец Сергий проведет встречу-знакомство 6 ноября в 14:00 в актовом зале детской школы искусств, вход через здание библиотеки.